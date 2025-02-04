Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 172 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Mô tả công việc
Quản lý hàng hoá tại kho; sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn, dễ tìm, dễ thấy.
Nhập - xuất hàng hóa theo đúng quy trình của công ty.
Lập báo cáo nhập, xuất, tồn; Kiểm kê kho định kỳ, chốt số liệu và báo cáo theo quy định
Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh, phân bổ và điều phối đơn hàng cho các đơn vị vận chuyển
Xử lý vận đơn để nhân viên kho đóng hàng và bàn giao hàng hoá cho các ĐVVC
Cập nhật tình trạng đơn hàng thành công, xử lý các vấn đề phát sinh và vào báo cáo điều vận hàng ngày.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và theo tình hình kinh doanh của công t

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Nhân viên có độ tuổi từ 25 - 35
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; chuyên ngành: Kế toán, (hoặc QL kho vận), QTKD...
Thân thiện, hòa đồng, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo máy tính, Excel, Word...
Có ý định làm việc lâu dài và ổn định.
Có khả năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực trong công việc.
Thời gian làm việc: Làm việc 8h/ngày từ 8h00 đến 17h30. Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian làm việc
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị vận chuyển, các công ty Logistics.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 11 triệu/tháng trở lên
Review lương định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và sáng tạo.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty)
Thưởng cho các tháng khi có số lượng đơn hàng phát sinh cao (theo quy định)
Được công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân, được đào tạo và hỗ trợ trong công việc.
Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với nhân viên có năng lực và gắn bó lâu dài với công ty.
Các quyền lợi khác được hưởng theo quy định chung của Công ty.
Có lộ trình phát triển để trở thành quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency

Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 22A ngách 44, ngõ 14 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng ngành nghề

Việc làm cùng khu vực

Việc làm cùng mức lương

Việc làm mới nhất

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

