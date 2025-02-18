Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: nhà 36 ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
-Xuất nhập theo đơn hàng từ phòng Kế toán một cách nhanh chóng, kịp thời.
-Theo dõi thực tế tồn kho trên thực tế và trên phần mềm.
-Săp xếp soạn hàng tại kho thật khoa học đúng quy trình.
-Phối hợp với bên vận chuyển dể chuyển hàng theo lệch xuất hàng. từ Công Ty về xưởng sản xuất.
-Theo dõi và gửi báo cáo hằng ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam , nữ độ tuổi từ 20-40 tuổi.
-Biết về excel là một lợi thế.
-Có bằng Trung cấp trở lên.
-Trung thực, cẩn thận, có sức khỏe tốt.
-Có tinh thần trách nhiệm cao ,chịu được áp công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 Thì Được Hưởng Những Gì
-Được phụ cấp bữa trưa.
-Được khám sức khỏe định kì hằng năm theo quy định của Cty.
-Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Cty như sinh nhật, du lịch, thưởng…….
-Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
