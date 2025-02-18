Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nhà 36 ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

-Xuất nhập theo đơn hàng từ phòng Kế toán một cách nhanh chóng, kịp thời.

-Theo dõi thực tế tồn kho trên thực tế và trên phần mềm.

-Săp xếp soạn hàng tại kho thật khoa học đúng quy trình.

-Phối hợp với bên vận chuyển dể chuyển hàng theo lệch xuất hàng. từ Công Ty về xưởng sản xuất.

-Theo dõi và gửi báo cáo hằng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam , nữ độ tuổi từ 20-40 tuổi.

-Biết về excel là một lợi thế.

-Có bằng Trung cấp trở lên.

-Trung thực, cẩn thận, có sức khỏe tốt.

-Có tinh thần trách nhiệm cao ,chịu được áp công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 Thì Được Hưởng Những Gì

-Được phụ cấp bữa trưa.

-Được khám sức khỏe định kì hằng năm theo quy định của Cty.

-Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Cty như sinh nhật, du lịch, thưởng…….

-Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin