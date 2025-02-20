Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
-Nhận, kiểm đếm và sắp xếp hàng hóa trong kho
-Xuất – nhập hàng theo yêu cầu
- Kiểm kê hàng hóa định kỳ
-Đóng gói, vận chuyển hàng hoá khi cần
-Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên
-Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn khi vào làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Giới tính: Nam, không yêu cầu độ tuổi
-Chịu khó, trung thực
-Có kinh nghiệm làm kho là lợi thế (không có sẽ được đào tạo)
-Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô
Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE Thì Được Hưởng Những Gì
