Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

-Nhận, kiểm đếm và sắp xếp hàng hóa trong kho

-Xuất – nhập hàng theo yêu cầu

- Kiểm kê hàng hóa định kỳ

-Đóng gói, vận chuyển hàng hoá khi cần

-Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên

-Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn khi vào làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam, không yêu cầu độ tuổi

-Chịu khó, trung thực

-Có kinh nghiệm làm kho là lợi thế (không có sẽ được đào tạo)

-Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE

