Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Hà Kế Tấn, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện theo dõi việc nhập – xuất hàng hóa trong kho hàng ngày

Soạn hàng xuất kho : quản lý đơn hàng - đóng gói đơn - vận đơn

Tiến hành sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho, liên tục kiểm kê số lượng và chất lượng hàng

Tham gia vận hành hệ thống quản lý kho của công ty

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học

Ứng viên có hiểu biết về quản lý kho hàng là điểm cộng hoặc đã từng sử dụng các phần mềm bán hàng, kho vận.

Thành thạo vi tính văn phòng

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có thể làm việc dưới áp lực.

Khả năng quản lý công việc tốt.

Khả năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tính theo lương cứng từ 6.500.000 + thưởng Kết quả

Chế độ nghỉ phép theo quy định, hưởng nghỉ phép các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc....

Tiệc sinh nhật, đồ ăn nhẹ dành cho nhân viên tại văn phòng, cafe, trà, bánh quy,...

Team building, du lịch, thưởng lễ, tết, sự kiện... theo quy định chung của công ty

Môi trường Start up năng động, thoải mái, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING

