Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 Hà Kế Tấn, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện theo dõi việc nhập – xuất hàng hóa trong kho hàng ngày
Soạn hàng xuất kho : quản lý đơn hàng - đóng gói đơn - vận đơn
Tiến hành sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho, liên tục kiểm kê số lượng và chất lượng hàng
Tham gia vận hành hệ thống quản lý kho của công ty
Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học
Ứng viên có hiểu biết về quản lý kho hàng là điểm cộng hoặc đã từng sử dụng các phần mềm bán hàng, kho vận.
Thành thạo vi tính văn phòng
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có thể làm việc dưới áp lực.
Khả năng quản lý công việc tốt.
Khả năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tính theo lương cứng từ 6.500.000 + thưởng Kết quả
Chế độ nghỉ phép theo quy định, hưởng nghỉ phép các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc....
Tiệc sinh nhật, đồ ăn nhẹ dành cho nhân viên tại văn phòng, cafe, trà, bánh quy,...
Team building, du lịch, thưởng lễ, tết, sự kiện... theo quy định chung của công ty
Môi trường Start up năng động, thoải mái, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING

CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 17 ngách 18 ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

