Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị và đóng gói hàng hóa sàn TMĐT, đơn hàng đại lý; chuyển hàng và bàn giao cho nhân viên chuyển phát;
Tham gia xuống hàng, lên hàng khi cần hỗ trợ;
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo chỉ đạo của thủ kho;
Giữ vệ sinh chung tại kho và khu vực làm việc;
Chịu trách nhiệm khi có sai sót trong quá trình đóng gói hàng hóa;
Các công việc khác theo sự sắp xếp của thủ kho và ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, sức khỏe tốt, cẩn thận
Biết thao tác excel, làm bảng biểu báo cáo cơ bản.
Ưu tiên có bằng lái xe B2.
Kinh nghiệm: đã từng làm vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: bao gồm lương cứng 6 triệu, bao ăn nghỉ, có phòng ngủ riêng, điều hòa, nóng lạnh + phụ cấp khác, lương tháng 13.
Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 đến 5h00 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Thứ 7: làm việc từ 8h00 đến 12h00 (nghỉ chiều)
Công việc ổn định, chế độ phúc lợi tốt, có quà SN, chế độ Lễ Tết, hiếu hỉ.
Thử việc 2 tháng
Môi trường làm việc thoải mái, Sếp thân thiện, tạo điều kiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54 đường Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

