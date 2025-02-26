Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 188 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói

Nhận hàng và kiểm tra chất lượng, số lượng của sản phẩm trước khi đóng gói

Đóng gói hàng hóa theo quy chuẩn

Chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho quá trình đóng gói

Tiến hàng đóng gói sản phẩm theo quy chuẩn của công ty

Vận chuyển

Phân loại đơn hàng theo ngày giao/địa điểm giao hàng/đơn vị vận chuyển để dễ dàng kiểm đếm số lượng và bàn giao.

Sắp xếp đơn hàng lên khay hoặc pallet cho gọn gàng, khoa học để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và lưu kho.

Di chuyển hàng hóa đến nơi bốc xếp, vận chuyển hàng đi và bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển.

Các công việc khác

Ghi chép thông tin về đơn hàng, nhập liệu vào hệ thống theo dõi,

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Đề xuất mua các thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công việc đóng gói.

Vệ sinh khu vực làm việc trước và sau quá trình đóng gói.

Hỗ trợ đội bộ phận kho thực hiện các công việc như: nhập hàng, kiểm kê hàng hóa, xuất hàng, lưu chuyển hàng hóa trong kho, v.vv..

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 1 năm tại các vị trí tương đương

Khéo tay, sắp xếp bố trí hàng hóa

Quản lý và sắp xếp thời gian

Trung thực, cẩn thận

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Nguồn 22 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-9 triệu

Cơ hội đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm với cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Thưởng cuối năm từ 1-3 tháng lương, thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty

Nghỉ phép 15 ngày/năm

Được hưởng các chính sách phúc lợi, BHXH theo quy định của nhà nước và công ty

Hoạt động bonding

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy

Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguồn 22

