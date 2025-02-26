Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Nguồn 22
- Hà Nội: Số 188 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 9 Triệu
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói
Nhận hàng và kiểm tra chất lượng, số lượng của sản phẩm trước khi đóng gói
Đóng gói hàng hóa theo quy chuẩn
Chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho quá trình đóng gói
Tiến hàng đóng gói sản phẩm theo quy chuẩn của công ty
Vận chuyển
Phân loại đơn hàng theo ngày giao/địa điểm giao hàng/đơn vị vận chuyển để dễ dàng kiểm đếm số lượng và bàn giao.
Sắp xếp đơn hàng lên khay hoặc pallet cho gọn gàng, khoa học để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và lưu kho.
Di chuyển hàng hóa đến nơi bốc xếp, vận chuyển hàng đi và bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển.
Các công việc khác
Ghi chép thông tin về đơn hàng, nhập liệu vào hệ thống theo dõi,
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Đề xuất mua các thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công việc đóng gói.
Vệ sinh khu vực làm việc trước và sau quá trình đóng gói.
Hỗ trợ đội bộ phận kho thực hiện các công việc như: nhập hàng, kiểm kê hàng hóa, xuất hàng, lưu chuyển hàng hóa trong kho, v.vv..
Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khéo tay, sắp xếp bố trí hàng hóa
Quản lý và sắp xếp thời gian
Trung thực, cẩn thận
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH Nguồn 22 Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm với cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Thưởng cuối năm từ 1-3 tháng lương, thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty
Nghỉ phép 15 ngày/năm
Được hưởng các chính sách phúc lợi, BHXH theo quy định của nhà nước và công ty
Hoạt động bonding
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy
Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguồn 22
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI