Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Minh Hương PND
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Minh Hương PND

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Minh Hương PND

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2

- CN1,Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Quốc lộ 32, Phường Minh Khai,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý hàng hóa:
Thực hiện việc kiểm kê vật tư, hàng hóa trước khi xuất/ nhập hàng.
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng chủng loại.
Thực hiện việc dán tem, dán nhãn mác hàng hóa nhập kho khi có yêu cầu.
Định kỳ phối hợp với kế toán kho kiểm kê kho.
Đóng gói hàng hóa:
Nhận yêu cầu soạn hàng và đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của thủ kho: đơn hàng đại lý, đơn hàng khách lẻ,..
Các công việc phát sinh khác theo sự phân công Trưởng bộ phận kho;

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, mạnh khỏe, có thể chịu được áp lực.
Chủ động trong công việc.
Ngăn nắp, cẩn thận, nhanh nhẹn.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kho vận.

Tại Công ty TNHH Minh Hương PND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận và năng lực, thưởng Quý, thưởng tháng thứ 13, lễ tết, du lịch cùng công ty...
Các khoản hỗ trợ theo tháng bao gồm: ăn trưa, phụ cấp độc hại....
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp...)
Hưởng chế độ phép năm ngay từ tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Hương PND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minh Hương PND

Công ty TNHH Minh Hương PND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2 - CN1 đường CN6 cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

