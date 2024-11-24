Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2 - CN1,Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Quốc lộ 32, Phường Minh Khai,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Quản lý hàng hóa:

Thực hiện việc kiểm kê vật tư, hàng hóa trước khi xuất/ nhập hàng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng chủng loại.

Thực hiện việc dán tem, dán nhãn mác hàng hóa nhập kho khi có yêu cầu.

Định kỳ phối hợp với kế toán kho kiểm kê kho.

Đóng gói hàng hóa:

Nhận yêu cầu soạn hàng và đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của thủ kho: đơn hàng đại lý, đơn hàng khách lẻ,..

Các công việc phát sinh khác theo sự phân công Trưởng bộ phận kho;

Yêu Cầu Công Việc

Năng động, mạnh khỏe, có thể chịu được áp lực.

Chủ động trong công việc.

Ngăn nắp, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kho vận.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương theo thỏa thuận và năng lực, thưởng Quý, thưởng tháng thứ 13, lễ tết, du lịch cùng công ty...

Các khoản hỗ trợ theo tháng bao gồm: ăn trưa, phụ cấp độc hại....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp...)

Hưởng chế độ phép năm ngay từ tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

