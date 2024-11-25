Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 524 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập hàng: Nhận hàng, kiểm hàng, kéo hàng vào vị trí trữ, sắp xếp hàng đúng qui định sắp xếp hàng hóa
Soạn hàng: Nhận phiếu xuất hàng, soạn hàng, tích phiếu, bàn giao cho thủ kho
Dán tem, nhãn: Dán, tem nhãn đối với hàng có yêu cầu như hàng nhập khẩu
Đóng gói sản phẩm: Đóng gói các sản phẩm nếu có yêu cầu đóng gói quy cách khác
Làm các phần việc khác theo yêu cầu Thủ kho và Giám Sát kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 18 - 35
Có bằng Trung Cấp Kế Toán
Thông thạo phần mềm Word, Excel, WMS,...
Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Chịu khó, có mong muốn làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Ngoài giờ : 30,000 đồng / giờ
Làm đủ 3 tháng được ký hợp đồng chính thức, được cty đóng bảo hiểm 100%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
