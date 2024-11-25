Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 524 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập hàng: Nhận hàng, kiểm hàng, kéo hàng vào vị trí trữ, sắp xếp hàng đúng qui định sắp xếp hàng hóa

Soạn hàng: Nhận phiếu xuất hàng, soạn hàng, tích phiếu, bàn giao cho thủ kho

Dán tem, nhãn: Dán, tem nhãn đối với hàng có yêu cầu như hàng nhập khẩu

Đóng gói sản phẩm: Đóng gói các sản phẩm nếu có yêu cầu đóng gói quy cách khác

Làm các phần việc khác theo yêu cầu Thủ kho và Giám Sát kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18 - 35

Có bằng Trung Cấp Kế Toán

Thông thạo phần mềm Word, Excel, WMS,...

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Chịu khó, có mong muốn làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Ngoài giờ : 30,000 đồng / giờ

Làm đủ 3 tháng được ký hợp đồng chính thức, được cty đóng bảo hiểm 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin