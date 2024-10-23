Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 526 Đại Lộ Bình Dương, KP Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đối chiếu, kiểm tra, xác nhận lại hình ảnh và pallet và gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng
- Theo dõi số lượng pallet sau khi rã/ hủy hoặc sửa lại
- Kiểm tra sự tuân thủ của Công nhân QC trong việc kiểm tra pallet
- Đánh giá pallet được trả về từ khách hàng
- Các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm với vị trí QC
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình,...
- Kĩ năng làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- Khám sức khỏe định kỳ
- BHXH full lương
- 14 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam

Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 526 Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

