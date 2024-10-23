Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 526 Đại Lộ Bình Dương, KP Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thuận An
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đối chiếu, kiểm tra, xác nhận lại hình ảnh và pallet và gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng
- Theo dõi số lượng pallet sau khi rã/ hủy hoặc sửa lại
- Kiểm tra sự tuân thủ của Công nhân QC trong việc kiểm tra pallet
- Đánh giá pallet được trả về từ khách hàng
- Các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm với vị trí QC
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình,...
- Kĩ năng làm việc nhóm
Tại Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
- Khám sức khỏe định kỳ
- BHXH full lương
- 14 ngày phép/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LOSCAM Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
