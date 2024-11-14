Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63/5 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chuẩn bị báo giá, triển khai và theo dõi đơn hàng, công nợ, xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
- Đàm phán và gặp gỡ khách hàng khi cần.
- Tham gia nghiên cứu thị trường để xác định cơ hội kinh doanh và mạng lưới khách hàng tiềm năng B2B.
- Tìm kiếm, xây dựng data khách hàng tiềm năng và tiếp cận khách hàng để giới thiệu sản phẩm.
- Đánh giá nhu cầu thị trường và phối hợp với Marketing xây dựng các chương trình/chính sách.
- Thực hiện cuộc gọi, cuộc họp và tiếp thị để tương tác với khách hàng tiềm năng.
- Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện có theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
- Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Hỗ trợ soạn thảo báo giá, hợp đồng, và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
- Phối hợp với các bộ phận khác theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng và hỗ trợ khách hàng các vấn đề có liên quan khi cần thiết.
- Quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
- Đảm bảo triển khai công việc đúng tiến độ và hoàn thành KPI được đặt ra.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về B2B trong ngành nội thất.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén và khả năng thuyết phục.
- Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian tốt.
- Tỉ mỉ và khả năng làm việc trong môi trường áp lực.
- Sáng tạo và khả năng tìm kiếm cơ hội mới.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ kinh doanh + hoa hồng doanh số
- Thưởng lễ, tết, KPI theo quy định của công ty
- Được làm việc trong môi trường tôn trọng năng lực và phát huy cá nhân
- Được làm việc với Marketing Manager Global 12 năm kinh nghiệm
- Được tham gia vào hệ thống bán hàng mỗi ngày 700 đến 1000 đơn hàng nội thất
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi lên chính thức
- Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện (90% GenZ)
- Ăn vặt, trà sữa, giải lao tea-break hàng ngày
- Chính sách mua hàng nội bộ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

