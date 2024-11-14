Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/5 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

- Chuẩn bị báo giá, triển khai và theo dõi đơn hàng, công nợ, xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

- Đàm phán và gặp gỡ khách hàng khi cần.

- Tham gia nghiên cứu thị trường để xác định cơ hội kinh doanh và mạng lưới khách hàng tiềm năng B2B.

- Tìm kiếm, xây dựng data khách hàng tiềm năng và tiếp cận khách hàng để giới thiệu sản phẩm.

- Đánh giá nhu cầu thị trường và phối hợp với Marketing xây dựng các chương trình/chính sách.

- Thực hiện cuộc gọi, cuộc họp và tiếp thị để tương tác với khách hàng tiềm năng.

- Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện có theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Hỗ trợ soạn thảo báo giá, hợp đồng, và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

- Phối hợp với các bộ phận khác theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng và hỗ trợ khách hàng các vấn đề có liên quan khi cần thiết.

- Quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.

- Đảm bảo triển khai công việc đúng tiến độ và hoàn thành KPI được đặt ra.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về B2B trong ngành nội thất.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén và khả năng thuyết phục.

- Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Tỉ mỉ và khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

- Sáng tạo và khả năng tìm kiếm cơ hội mới.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ kinh doanh + hoa hồng doanh số

- Thưởng lễ, tết, KPI theo quy định của công ty

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng năng lực và phát huy cá nhân

- Được làm việc với Marketing Manager Global 12 năm kinh nghiệm

- Được tham gia vào hệ thống bán hàng mỗi ngày 700 đến 1000 đơn hàng nội thất

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ khi lên chính thức

- Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện (90% GenZ)

- Ăn vặt, trà sữa, giải lao tea-break hàng ngày

- Chính sách mua hàng nội bộ hấp dẫn

