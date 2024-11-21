Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 19, Đường 59A - TML, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Tìm kiếm và mở rộng đối tác mới, chuỗi hệ thống beauty/ pharma

Gia tăng doanh số hệ thống các chuỗi hệ thống và đại lý toàn quốc

Kiểm soát hàng hóa (tồn kho – mã lực)

Đề xuất chương trình khuyến mại

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ cung - cầu

Lên kế hoạch – dự báo bán hàng tháng – quý – năm theo mục tiêu được giao

Làm báo cáo bán hàng – báo cáo nhu cầu của thị trường

Làm các nhiệm vụ/dự án do cấp trên giao

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành hàng mỹ phẩm/ Mom & Baby/ TPCN

Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt

Có khả năng tổ chức & quản lý dự án, đầu việc khoa học

Có óc quan sát & luôn đề cao tư duy giải pháp

Luôn chú ý đến tiểu tiết kết hợp với tiêu chuẩn thương hiệu để mang lại hiệu quả hình ảnh tốt nhất

Yêu thích và có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là một ưu thế lớn

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng & các ứng dụng trực tuyến

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Team Building, sinh nhật, thiện nguyện, workshop, year-end party, Noel, 20/10, 08/03,..

Chế độ Lương thưởng Lễ- Tết hấp dẫn

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo hem để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ.

Cam kết đầy đủ chế độ dành cho người lao động theo như pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)

