Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 19, Đường 59A
- TML, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tìm kiếm và mở rộng đối tác mới, chuỗi hệ thống beauty/ pharma
Gia tăng doanh số hệ thống các chuỗi hệ thống và đại lý toàn quốc
Kiểm soát hàng hóa (tồn kho – mã lực)
Đề xuất chương trình khuyến mại
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ cung - cầu
Lên kế hoạch – dự báo bán hàng tháng – quý – năm theo mục tiêu được giao
Làm báo cáo bán hàng – báo cáo nhu cầu của thị trường
Làm các nhiệm vụ/dự án do cấp trên giao
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành hàng mỹ phẩm/ Mom & Baby/ TPCN
Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt
Có khả năng tổ chức & quản lý dự án, đầu việc khoa học
Có óc quan sát & luôn đề cao tư duy giải pháp
Luôn chú ý đến tiểu tiết kết hợp với tiêu chuẩn thương hiệu để mang lại hiệu quả hình ảnh tốt nhất
Yêu thích và có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là một ưu thế lớn
Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng & các ứng dụng trực tuyến
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN Thì Được Hưởng Những Gì
Team Building, sinh nhật, thiện nguyện, workshop, year-end party, Noel, 20/10, 08/03,..
Chế độ Lương thưởng Lễ- Tết hấp dẫn
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo hem để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng nghiệp nhiệt tình, vui vẻ.
Cam kết đầy đủ chế độ dành cho người lao động theo như pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
