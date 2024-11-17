Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Thảo Điền (Quận 2 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thông dịch văn phòng và hỗ trợ nhân viên thu mua các công việc sau :

1. Hỗ trợ công tác nhập liệu trên phần mềm

2. Xử lý các công việc văn thư, chứng từ của phòng ban

3. Hỗ trợ xử lý dữ liệu về thu mua

4. Tiếp cận và rà soát data nhà cung cấp

5. Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của trưởng phòng

6. Hỗ trợ quản lý xuất - nhập - tồn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh Doanh hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm 6 tháng thu mua , yêu cầu khả năng giao tiếp tiếng Hàn Khá.

- Kỹ năng đàm phán, quản lý mối quan hệ, giải quyết vấn đề nhanh

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các cửa hàng petshop.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7.

- Lương thỏa thuận

- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (Chế độ lương - thưởng - phúc lợi cao xét theo năng lực làm việc)

- Chế độ Bảo hiểm theo Luật định

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

- Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

