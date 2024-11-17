Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Thảo Điền (Quận 2 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thông dịch văn phòng và hỗ trợ nhân viên thu mua các công việc sau :
1. Hỗ trợ công tác nhập liệu trên phần mềm
2. Xử lý các công việc văn thư, chứng từ của phòng ban
3. Hỗ trợ xử lý dữ liệu về thu mua
4. Tiếp cận và rà soát data nhà cung cấp
5. Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của trưởng phòng
6. Hỗ trợ quản lý xuất - nhập - tồn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh Doanh hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm 6 tháng thu mua , yêu cầu khả năng giao tiếp tiếng Hàn Khá.
- Kỹ năng đàm phán, quản lý mối quan hệ, giải quyết vấn đề nhanh
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các cửa hàng petshop.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7.
- Lương thỏa thuận
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (Chế độ lương - thưởng - phúc lợi cao xét theo năng lực làm việc)
- Chế độ Bảo hiểm theo Luật định
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 163 Nguyễn Đức Cảnh phường Tân Phong Quận 7 HCM

