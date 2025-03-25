Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Giáo Dục Sài Gòn làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 20 Triệu

Mức lương 1 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Dương

Tìm kiếm, khai thác khách hàng cho sản phẩm giáo dục của Công Ty (STEM, Công Dân Số, Kỹ năng sống)

Đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội giới thiệu về Công ty mục tiêu kết nối, giới thiệu đến các trường khu vực Bình Dương, Vũng Tàu.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm STEM, Công Dân Số, Kỹ Năng Sống của Công ty đến hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học, trung học cơ sở có nhu cầu.

Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Phỏng vấn online

- Linh hoạt trong xử lý tình huống

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo mạng xã hội, có kinh nghiệm làm CTV mảng giáo dục là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Giáo Dục Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng 2% trên doanh thu. 1% Hoa hồng nhận ngay sau khi hoàn thành ký hợp đồng. 1% hoa hồng sẽ nhận khi khách hàng thanh toán hóa đơn. Thu nhập không giới hạn, xứng đáng với năng lực.

Được đào tạo từ a-z về các sản phẩm của Công ty, kỹ năng tư vấn, ..

Được tham gia các khóa học, hoạt động trải nghiệm khi có sự kiện

Làm việc tự do, thời gian làm việc linh hoạt, không cần đến văn phòng công ty.

CTV không mất chi phí gì, các khóa học sẽ được Công ty xử lý khi có yêu cầu GET khóa học.

Được sử dụng thông tin của Công ty để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới thị trường và khách hàng tiềm năng;

Được thông tin về giá cả, thông tin về các khóa học, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan;

Được hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu. Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý của CTV. Công ty sẽ hỗ trợ đảm nhận và xử lý;

