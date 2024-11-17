Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, lên kế hoạch giới thiệu chào bán các sản phẩm về hóa chất và dụng cụ vệ sinh.
- Tiếp cận khách hàng tiềm năng qua điện thoại/email/gặp gỡ trực tiếp/khảo sát thực tế/lên kế hoạch demo (khi cần)/đánh giá kết quả/giải quyết yêu cầu khách hàng/chốt hợp đồng, theo dõi công nợ.
- Chăm sóc và quản lý các khách hàng được công ty phân công.
- Lập kế hoạch doanh số và báo cáo hàng tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành liên quan...
- Từ 06 tháng trở lên kinh nghiệm về Sales, tư vấn trực tiếp, tư vấn bán hàng...
- Có kinh nghiệm Sale B2B, tiếng anh khá là một lợi thế
Sale B2B
tiếng anh khá
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó đi thị trường

Tại CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15tr ++ / tháng (Cạnh tranh theo năng lực) + Hoa hồng từ 3-8%
Thu nhập: 10 - 15tr ++ / tháng (Cạnh tranh theo năng lực) + Hoa hồng từ 3-8%
- Được tham gia chế độ bảo hiểm BHXH (Full lương), Lương 13, thưởng Lễ, du lịch hằng năm...
- Môi trường thân thiện, sếp lắng nghe – Hỗ trợ và sẵn sàng đào tạo kiến thức cho bạn, đồng nghiệp thân thiện hợp tác, cơ hội phát triển bản thân.
- Được cung cấp công cụ cần thiết để làm việc.
- Được phát huy năng lực bản thân và bày tỏ các ý kiến để cải thiện công việc, cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.
- Các đối tác lớn hợp tác lâu dài với NCL (Á Châu) như Nhà máy Heniken, URC, Nestle và các chuỗi nhà hàng Haidilao, Tokyo Deli, Chang Thái, KFC, siêu thị Big C, Highlands Coffee....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Tp.HCM: LE 03.49 Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

