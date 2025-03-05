Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
- Hà Nội: du lịch, team building, thưởng lễ Tết, sinh nhật... Ưu đãi học phí lên tới 38%
- 50% các khóa học tại Langmaster, IELTS LangGo, BingGo Leaders Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác), Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Liên hệ tư vấn cho khách hàng những khóa học phù hợp dựa trên nguồn data được phân bổ.
Mở rộng và tìm kiếm nguồn khách hàng mới; đồng thời phát triển các mối quan hệ với tệp khách hàng cũ
Nhập kết quả chăm sóc/Nhập đơn hàng lên hệ thống CRM để theo dõi tình trạng tình trạng contact/đơn hàng.
Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong quá trình học tại trung tâm
Đánh giá nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp nhất về khóa học
Nắm vững các chính sách, chương trình và sản phẩm của Công ty để tư vấn hiệu quả.
Theo dõi các xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng và đối thủ cạnh tranh để nâng cao hiệu quả tư vấn
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Hoạt ngôn, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
