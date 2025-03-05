Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Ưu đãi học phí lên tới 38% - 50% các khóa học tại Langmaster, IELTS LangGo, BingGo Leaders
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Liên hệ tư vấn cho khách hàng những khóa học phù hợp dựa trên nguồn data được phân bổ.

Mở rộng và tìm kiếm nguồn khách hàng mới; đồng thời phát triển các mối quan hệ với tệp khách hàng cũ

Nhập kết quả chăm sóc/Nhập đơn hàng lên hệ thống CRM để theo dõi tình trạng tình trạng contact/đơn hàng.

Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong quá trình học tại trung tâm

Đánh giá nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp nhất về khóa học

Nắm vững các chính sách, chương trình và sản phẩm của Công ty để tư vấn hiệu quả.

Theo dõi các xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng và đối thủ cạnh tranh để nâng cao hiệu quả tư vấn

Nam/Nữ, tuổi từ 23 đến 30, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (không yêu cầu tiếng Anh)

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Hoạt ngôn, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

