Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và các kỹ năng mềm khác Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội, và gặp gỡ trực tiếp

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng diễn ra suôn sẻ

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của công ty

Ưu tiên nam, biết lái xe

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và khả năng làm việc dưới áp lực cao

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, tự tin

Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin