Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và các kỹ năng mềm khác Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội, và gặp gỡ trực tiếp
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng diễn ra suôn sẻ
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của công ty
Ưu tiên nam, biết lái xe
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và khả năng làm việc dưới áp lực cao
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, tự tin
Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
