Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và các kỹ năng mềm khác Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội, và gặp gỡ trực tiếp
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng diễn ra suôn sẻ
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của công ty
Ưu tiên nam, biết lái xe

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và khả năng làm việc dưới áp lực cao
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, tự tin
Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngách 31/12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

