Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong ngành in và bao bì:
Nghiên cứu và phân tích thị trường ngành in và bao bì để xác định các khách hàng tiềm năng có nhu cầu về giải pháp ERP.
Liên hệ với khách hàng thông qua các kênh như email, điện thoại, hội thảo, hoặc gặp mặt trực tiếp để giới thiệu sản phẩm.
Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng trên hệ thống CRM.
Tư vấn và bán giải pháp ERP chuyên ngành
Hiểu sâu về quy trình sản xuất, quản lý và vận hành trong ngành in và bao bì để tư vấn giải pháp ERP phù hợp.
Trình bày và demo sản phẩm ERP, tập trung vào các tính năng đặc thù của ngành như quản lý đơn hàng, quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất, và tối ưu hóa quy trình.
Chuẩn bị báo giá, đề xuất giá trị và đàm phán hợp đồng với khách hàng.
Kết nối và làm việc với khách hàng cấp cao (C-level)
Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các quyết định viên cấp cao như CEO, CFO, COO, hoặc Giám đốc sản xuất.
Hiểu rõ các thách thức và mục tiêu chiến lược của khách hàng để đề xuất giải pháp ERP mang lại giá trị gia tăng.
Thuyết phục và đàm phán với khách hàng cấp cao để đạt được thỏa thuận hợp tác.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và tìm kiếm cơ hội up-sell, cross-sell.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng sản phẩm ERP.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ sau bán hàng.
Phối hợp nội bộ
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng và các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng và triển khai sản phẩm diễn ra suôn sẻ.
Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chính sách bán hàng và các thay đổi liên quan từ công ty.
Báo cáo và phân tích
Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc, doanh số và các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, CNTT, Quản trị kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan. Phân tích nghiệp vụ hoặc kinh doanh, phát triển thị trường phần mềm (tối thiểu 2 năm);
Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán giải pháp ERP, phần mềm quản lý, hoặc các sản phẩm công nghệ cho ngành in và bao bì.
Có hiểu biết sâu về quy trình sản xuất, quản lý và vận hành trong ngành in và bao bì.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành in và bao bì, có khả năng kết nối với khách hàng cấp cao (C-level).
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc.
Khả năng phân tích nhu cầu khách hàng và tư vấn giải pháp phù hợp.
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng sử dụng CRM và các công cụ hỗ trợ bán hàng.
Năng động, tự tin, có tinh thần trách nhiệm cao.
Đam mê kinh doanh và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

