Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY
- Quảng Ninh:
- Số 68
- Khu đô thị Đông Hùng Thắng, Đường Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Duy trì mối quan hệ kinh doanh với các đại lý du lịch, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới
Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo của quản lý
Theo dõi hoa hồng kinh doanh và thực hiện các khoản thanh toán cần thiết
Cập nhật thông tin trên website, các kênh trực tuyến của du thuyền để đảm bảo thông tin về dịch vụ công ty luôn đc cập nhật.
Quản lý booking trên các kênh trực tuyến.
Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ
Chịu được áp lực công việc cao
Nhiệt huyết với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: Thưởng Lễ, Tết, thể thao, teambuilding…v…v…
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định.
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc
Có cơ hội làm việc để phát huy phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đề cao tinh thần đột phá.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
