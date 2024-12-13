Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Myungbo Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Myungbo Vina
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty TNHH Myungbo Vina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- KCN Song Khê

- Nội Hoàng, Song Khê, Yên Dũng, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Triển khai thực hiện hợp đồng với khách hàng
- Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kinh doanh trong các công ty sản xuất
- Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh (Không bắt buộc)

Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản thỏa thuận 10 - 15 triệu + thưởng kinh doanh
- Chế độ phúc lợi hấp dẫn
+ Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định Nhà nước
+ Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca
+ Nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Myungbo Vina

Công Ty TNHH Myungbo Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B7 Khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

