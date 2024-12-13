Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Myungbo Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - KCN Song Khê - Nội Hoàng, Song Khê, Yên Dũng, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng

- Chăm sóc khách hàng

- Triển khai thực hiện hợp đồng với khách hàng

- Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kinh doanh trong các công ty sản xuất

- Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh (Không bắt buộc)

Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản thỏa thuận 10 - 15 triệu + thưởng kinh doanh

- Chế độ phúc lợi hấp dẫn

+ Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định Nhà nước

+ Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca

+ Nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.