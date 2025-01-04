Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam và được hưởng lương làm thêm giờ. Có thưởng tết. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định. Được đào tạo kỹ năng chuyên môn. Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc. Công việc ổn định, lâu dài., Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi nhu cầu của nhà máy lắp ráp và xử lý các chứng từ giao dịch xuất nhập khẩu bên phía Việt Nam

Theo dõi lô hàng, thông báo tiến độ với các nhà máy lắp ráp và liên hệ thường xuyên với khách hàng để cập nhật tiến độ

Hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng nghe, nói, đọc tiếng Trung lưu loát.

Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm.

Phối hợp với bộ phận sản xuất để sắp xếp kế hoạch xuất hàng.

Trao đổi qua điện thoại và email với khách hàng về tình trạng xuất hàng.

Tổng hợp các báo cáo liên quan đến xuất hàng.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ứng viên có năng lực tốt lương có thể thỏa thuận.

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.