Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
- Bắc Giang: Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam và được hưởng lương làm thêm giờ. Có thưởng tết. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định. Được đào tạo kỹ năng chuyên môn. Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc. Công việc ổn định, lâu dài., Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi nhu cầu của nhà máy lắp ráp và xử lý các chứng từ giao dịch xuất nhập khẩu bên phía Việt Nam
Theo dõi lô hàng, thông báo tiến độ với các nhà máy lắp ráp và liên hệ thường xuyên với khách hàng để cập nhật tiến độ
Hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm.
Phối hợp với bộ phận sản xuất để sắp xếp kế hoạch xuất hàng.
Trao đổi qua điện thoại và email với khách hàng về tình trạng xuất hàng.
Tổng hợp các báo cáo liên quan đến xuất hàng.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ứng viên có năng lực tốt lương có thể thỏa thuận.
Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
