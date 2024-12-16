Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

- Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, đề xuất, sáng kiến nhằm đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số do Công ty đặt ra.

- Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng để khuyến khích khách hàng mua sắm cho lần tiếp theo. Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng.

- Đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất vào mọi lúc.

- Nhận và chuyển thông tin đến cấp Quản lý để giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Hỗ trợ việc trưng bày sản phẩm, hàng hóa trong cửa hàng

- Vệ sinh quầy kệ, khu vực làm việc trong cửa hàng...

- Tăng ca theo yêu cầu của cửa hàng/nhãn hàng

+ Lương: 5 triệu đến 7 triệu (chưa bao gồm thưởng)

+ Thưởng: thưởng target tháng, thưởng nóng, thưởng thi đua theo đợt,...