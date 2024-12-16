Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot
- Bắc Giang:
- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, đề xuất, sáng kiến nhằm đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số do Công ty đặt ra.
- Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng để khuyến khích khách hàng mua sắm cho lần tiếp theo. Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất vào mọi lúc.
- Nhận và chuyển thông tin đến cấp Quản lý để giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Hỗ trợ việc trưng bày sản phẩm, hàng hóa trong cửa hàng
- Vệ sinh quầy kệ, khu vực làm việc trong cửa hàng...
- Tăng ca theo yêu cầu của cửa hàng/nhãn hàng
+ Lương: 5 triệu đến 7 triệu (chưa bao gồm thưởng)
+ Thưởng: thưởng target tháng, thưởng nóng, thưởng thi đua theo đợt,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
