Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- KCN Song Khê

- Nội Hoàng, Song Khê, Yên Dũng, Bắc Giang

- Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Triển khai thực hiện hợp đồng với khách hàng
- Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm sales
- Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận 12 - 20 triệu + thưởng kinh doanh
- Chế độ phúc lợi hấp dẫn
+ Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định Nhà nước
+ Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca
+ Nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

