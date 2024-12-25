Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- KCN Song Khê
- Nội Hoàng, Song Khê, Yên Dũng, Bắc Giang
- Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Triển khai thực hiện hợp đồng với khách hàng
- Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên có kinh nghiệm sales
- Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận 12 - 20 triệu + thưởng kinh doanh
- Chế độ phúc lợi hấp dẫn
+ Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định Nhà nước
+ Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca
+ Nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
