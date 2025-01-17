Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Roi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Roi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Roi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty TNHH Roi Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Roi Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1 Nguyễn Văn Kỉnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Planning (20%)
- Lên kế hoạch, thiết kế các chương trình khuyến mãi cho các nhóm ngành sản phẩm chạy ngày thường, ngày chiến dịch, ngày sự kiện … trong tháng để đảm bảo KPI và ngân sách đề ra.
- Triển khai các chương trình khuyến mãi trên sàn TMĐT.
- Phối hợp với khối vận hành để theo dõi xử lý và đối soát đơn hàng, e-voucher trên các sàn thương mại điện tử.
- Tham gia báo cáo hiệu quả làm việc theo tuần/tháng/quý/năm cho Trưởng bộ phận.
- Lập báo cáo tồn kho, kế hoạch nhập hàng, xuất hàng, báo cáo kiểm kê hàng hóa hàng tháng
Ecommerce Operations (40%)
- Listing sản phẩm/dịch vụ và tối ưu hóa nội dung mô tả sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử (hình ảnh, thông tin, mô tả sản phẩm tối ưu tìm kiếm trên sàn) (Tập trung sử dung Pancake chat và POS Pancake)
- Quản lý layout gian hàng, tồn kho, capacity của sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử.
- Làm việc với đơn vị vận chuyển, kho hàng, nhà cung cấp để đảm bảo luồng vận hành không bị gián đoạn.
Tư vấn bán hàng (40%)
- Hỗ trợ, tư vấn và chăm sóc khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội : Facebook, Instagram, Website - Xây dựng, quản lý khách hàng - Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra.
- Các công việc khác được giao từ quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/Đại học. Ưu tiên ứng viên chuyên ngành marketing, thương mại điện tử
- Kỹ năng tin học văn phòng: Excel, Word, PowerPoint.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Máy tính cá nhân.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về sàn TMDT, content, marketing online.
- Siêng năng, cẩn thận, tinh thần làm việc đội nhóm.
- Ham học hỏi những kỹ năng mới, sẵn sàng thử thách để tiến bộ

Tại Công Ty TNHH Roi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các hoạt động học tập, giải trí hàng tuần, tháng, năm của công ty
- Đào tạo sử dụng các công cụ: Bigquery, Looker Studio, Chat GPT, Lark, Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads …
- Làm việc và được đào tạo trực tiếp từ CEO & BLĐ công ty
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của NN.
- 12 ngày nghỉ phép/năm.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hợp tác cùng phát triển
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (9h30-6h30, nghỉ trưa 1 tiếng, thứ 7 - work from home)
- Địa điểm làm việc: Nguyễn Văn Kỉnh, TP. Thủ Đức.

Công Ty TNHH Roi Việt Nam

Công Ty TNHH Roi Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 28 Đường 18, KDC Ven Sông Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

