Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Theo dõi, quản lý các dự án công ty đang thực hiện được phân công.

- Tìm kiếm và phát triển dự án mới (được phòng Marketing hỗ trợ thông tin dự án)

- Tham gia đấu thầu các dự án trên Mua Sắm Công.

- Tư vấn, giới thiệu cho khách về các sản phẩm công ty kinh doanh và đưa giải pháp thi công cho khách hàng (được phòng kỹ thuật hỗ trợ triển khai cùng)

- Chốt Sale và hoàn thiện thương thảo Hợp đồng theo mẫu của công ty cung cấp ( được sự hỗ trợ của ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan)

- Quản lý, thúc đẩy các bộ phận phối hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng tiến độ. (làm việc nhóm Online toàn bộ các phòng ban của công ty khiến người mới cũng không bị bỡ ngỡ nhiều)

- Phát triển thị trường, đối tác là các đơn vị tư vấn thiết kế cơ điện, PCCC, nhà thầu thi công cơ điện, chủ đầu tư các tòa nhà cao tầng, nhà máy khu công nghiệp, khối cơ quan nhà nước, khách sạn, nhà hàng, trang trại…

- Chăm sóc khách hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu thị trường để có đề xuất chiến lược với ban lãnh đạo công ty các giải pháp bán hàng hiệu quả

- Tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ điện, điện công nghiệp, tự động hóa, cử nhân kinh tế.

- Yêu thích công việc kinh doanh, năng động.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng trong các giao dịch, hợp đồng…

- yêu cầu 1-2 kinh nghiệm về bán hàng ngành công nghiệp.Ứng viên có kinh nghiệm về bán máy phát điện công nghiệp là 1 lợi thế

- Cơ hội thu nhập cao không giới hạn. Gồm:Lương cứng cơ bản hỗ trợ từ 8-10 triệu / tháng(Mức lương cơ bản có thể cao hơn tùy vào các Sale đăng ký mức doanh số đạt được tối thiểu trong năm + Hoa hồng % theo hợp đồng (giá trị hợp đồng ít nhất từ 200 triệu – 30 tỷ) + thưởng tết tháng lương thứ 13 + thưởng dịp lễ + thưởng hiệu quả công việc + thưởng vượt doanh thu đăng ký.

- Phụ cấp: Ăn trưa

- Nghỉ cuối tuần chiều thứ 7 và CN, lễ tết – du lịch 1 năm tối thiểu 1 lần.

- Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

- Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và kiến thức về máy phát điện

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, sáng tạo

