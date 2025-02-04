Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP
- Hà Nội:
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng
- Phúc lợi các ngày lễ, Tết, sinh nhật, lương thưởng hấp dẫn, thưởng tháng
- quý
- năm, thưởng tháng 13, 14 theo kết quả kinh doanh của công ty
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
- Sếp tâm lý, tôn trọng ý kiến của nhân viên, tạo đủ không gian và thời gian, cung cấp nguồn lực để nhân viên phát triển cùng công ty, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng (Nhận thông tin khách hàng từ team MKT hoặc khách hàng tự tiếp cận được)
Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn, giới thiệu bất động sản phù hợp và dẫn khách hàng đi xem các sản phẩm đã tư vấn (Sẽ có đội ngũ đi cùng để hỗ trợ)
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình trao đổi, mua bán và tư vấn thủ tục pháp lý cho khách hàng tiến tới hoàn tất giao dịch.
Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, pháp lý liên quan
Thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo đúng kế hoạch
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ Từ 18 tuổi trở lên, có phương tiện đi lại, mong muốn đột phá thu nhập
Có khả năng giao tiếp tốt, tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
Ứng viên có kinh nghiệm CSKH, Sale và Sale Bất động sản là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI