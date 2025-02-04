Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng

- Phúc lợi các ngày lễ, Tết, sinh nhật, lương thưởng hấp dẫn, thưởng tháng

- quý

- năm, thưởng tháng 13, 14 theo kết quả kinh doanh của công ty

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

- Sếp tâm lý, tôn trọng ý kiến của nhân viên, tạo đủ không gian và thời gian, cung cấp nguồn lực để nhân viên phát triển cùng công ty, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng (Nhận thông tin khách hàng từ team MKT hoặc khách hàng tự tiếp cận được)
Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn, giới thiệu bất động sản phù hợp và dẫn khách hàng đi xem các sản phẩm đã tư vấn (Sẽ có đội ngũ đi cùng để hỗ trợ)
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình trao đổi, mua bán và tư vấn thủ tục pháp lý cho khách hàng tiến tới hoàn tất giao dịch.
Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, pháp lý liên quan
Thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo đúng kế hoạch

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu, cầm tay chỉ việc
Nam/Nữ Từ 18 tuổi trở lên, có phương tiện đi lại, mong muốn đột phá thu nhập
Có khả năng giao tiếp tốt, tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
Ứng viên có kinh nghiệm CSKH, Sale và Sale Bất động sản là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM GIA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A1-L73, An Vượng Villa, Khu Đô Thị Dương Nội , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

