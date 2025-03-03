Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

- Đối ứng/chăm sóc khách hàng đang hiện có.

- Khai thác khách hàng mới, mở rộng phát triển hơn với khách hàng hiện có

- Làm báo giá, hợp đồng, công nợ gửi khách, theo dõi công nợ cùng với kế toán

- Nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng, giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách

- Theo dõi các lô hàng vận chuyển trong nước, vận chuyển quốc tế (hàng xuất nhập khẩu), theo dõi/làm việc với nhà vận chuyển để kịp tiến độ giao hàng cho khách

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Báo cáo lên cấp trên về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng