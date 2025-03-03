Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
- Hồ Chí Minh:
- THỦ ĐỨC, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
- Đối ứng/chăm sóc khách hàng đang hiện có.
- Khai thác khách hàng mới, mở rộng phát triển hơn với khách hàng hiện có
- Làm báo giá, hợp đồng, công nợ gửi khách, theo dõi công nợ cùng với kế toán
- Nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng, giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách
- Theo dõi các lô hàng vận chuyển trong nước, vận chuyển quốc tế (hàng xuất nhập khẩu), theo dõi/làm việc với nhà vận chuyển để kịp tiến độ giao hàng cho khách
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
- Báo cáo lên cấp trên về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bên Logistics
- Điểm cộng nếu có kiến thức về vận tải , kho bãi, xuất nhập khẩu
- Tiếng Nhật (tương đương N3), có tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế
- Chịu khó học hỏi
- Năng động, nhiệt tình trong công việc
- Sử dụng được word, excel
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI