Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Thửa đất 1571 đường Võ Văn Kiệt, ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Huyện Châu Thành

Kiểm tra xe, thực hiện báo giá cho khách hàng, bảo đảm tính hiệu quả của báo giá theo quy định. Liên hệ khách hàng sau khi báo giá và báo cáo kết quả cho cấp trên.

Thực hiện việc liên hệ khách hàng đến sửa chữa khi phụ tùng về đủ, liên hệ tìm hiểu những khách hàng sau khi đã báo giá và liên hệ nhắc khách hàng làm bảo dưỡng định kỳ.

Tiếp nhận và phối hợp với nhân viên bảo hành giải quyết nhanh chóng các trường hợp bảo hành

Kiểm soát và thúc đẩy việc xuất hoá đơn cho khách hàng sau khi sửa chữa xong theo đúng quy định.

Tuân thủ và quản lý tốt thu hồi công nợ theo quy trình quản lý công nợ.

Không quá 35, sức khỏe tốt, năng động. Có bằng lái B2

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học liên quan lĩnh vực công nghệ ô tô/Cơ khí động lực

Có khả năng giao tiếp tốt và năng lực bán hàng.

Chịu khó, siêng năng và có tinh thần làm việc đội nhóm.

Ưu tiên có kinh nghiệm hơn 2 năm vị trí cố vấn dịch vụ.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo hiệu quả công việc - 12 triệu/ tháng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Tham gia tổ chức Công đoàn và các hoạt động Đoàn thể

- Được xét thi đua khen thưởng hàng năm

- Được chế độ khám sức khoẻ, tham quan nghỉ mát, du xuân: 01 lần/năm

- Được cấp đồng phục của Công ty

- Được hỗ trợ 100% tiền ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

