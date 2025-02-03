Tuyển Nhân viên kinh doanh Học viện đào tạo thẩm mỹ Amy - Amy Beauty Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Học viện đào tạo thẩm mỹ Amy - Amy Beauty Academy
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tư vấn online cho khách hàng về các khóa học Spa & Dưỡng Sinh Trị Liệu
Telesales mời khách đăng ký học thử miễn phí
Bàn giao khách đến cho nhân viên Tư vấn trực tiếp
Quản lý và chăm sóc Data khách hàng trên phần mềm CRM
Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Báo cáo doanh số theo Tuần/Tháng/Quý
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn đào tạo, tư vấn dịch vụ ở các công ty trước
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm Sales online hoặc Telesales
Nam/Nữ từ 26 tuổi trở xuống, chưa có gia đình
Tại Học viện đào tạo thẩm mỹ Amy - Amy Beauty Academy Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/ tháng thỏa thuận theo năng lực + % Doanh số cá nhân + phụ cấp (ăn trưa + gửi xe) + Thưởng nóng. Tổng thu nhập: 15Tr trở lên (không dưới 15tr/tháng)
Xét tăng lương định kỳ hoặc khi có thành tích nổi bật.
Chế độ hiếu hỉ, lễ tết, nghỉ phép,... đầy đủ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng Sales.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện đào tạo thẩm mỹ Amy - Amy Beauty Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
