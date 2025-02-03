Tuyển Nhân viên kinh doanh Học viện đào tạo thẩm mỹ Amy - Amy Beauty Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Tư vấn online cho khách hàng về các khóa học Spa & Dưỡng Sinh Trị Liệu

Telesales mời khách đăng ký học thử miễn phí

Bàn giao khách đến cho nhân viên Tư vấn trực tiếp

Quản lý và chăm sóc Data khách hàng trên phần mềm CRM

Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Báo cáo doanh số theo Tuần/Tháng/Quý

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn đào tạo, tư vấn dịch vụ ở các công ty trước

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm Sales online hoặc Telesales

Nam/Nữ từ 26 tuổi trở xuống, chưa có gia đình

Tại Học viện đào tạo thẩm mỹ Amy - Amy Beauty Academy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/ tháng thỏa thuận theo năng lực + % Doanh số cá nhân + phụ cấp (ăn trưa + gửi xe) + Thưởng nóng. Tổng thu nhập: 15Tr trở lên (không dưới 15tr/tháng)

Xét tăng lương định kỳ hoặc khi có thành tích nổi bật.

Chế độ hiếu hỉ, lễ tết, nghỉ phép,... đầy đủ theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng Sales.

