Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Cụm Công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thạnh, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm báo giá dựa trên yêu cầu của nhân viên kinh doanh và khách hàng.

- Chuyển/ gửi hồ sơ, bảng chào giá cho khách hàng theo yêu cầu sau khi đã được duyệt.

- Theo dõi và liên hệ những khách hàng đã gửi chào giá.

- Soạn thảo, gửi hợp đồng và theo dõi hợp đồng, đơn hàng.

- Phối hợp với Phòng Kế toán trong việc quyết toán khối lượng và thu nợ.

- Theo dõi danh sách khách hàng để chào giá, theo dõi đơn đặt hàng/hợp đồng.

- Lập báo cáo (doanh số) kinh doanh theo từng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm.

- Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, catalogue của BP kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao Đẳng / Đại Học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng từ nơi làm việc

- Được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn

- Được hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty

- Được xét duyệt tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin