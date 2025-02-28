Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chemtrovina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chemtrovina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Chemtrovina
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Chemtrovina

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Chemtrovina

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Công ty có nhà xưởng sạch sẽ, làm việc trong môi trường máy lạnh mát mẻ. Công nhân viên rất trẻ trung, hòa đồng. Tham gia đầy đủ bảo hiểm cho người lao động, các chế độ hấp dẫn như lương tháng 13,..., Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Liên hệ làm việc với các khách hàng có sẵn trên toàn cầu của công ty.
Theo dõi đơn hàng và làm việc với các bộ phận liên quan.
Dùng hệ thống SAP, GSRM trong các công việc liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên
- Tiếng anh giao tiếp tốt
- Trung thực, nhanh nhẹn và có chí cầu tiến.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng chịu được áp lực công việc, thời gian làm việc kéo dài
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu đựơc áp lực, hoạt đông độc lập

Tại Công Ty TNHH Chemtrovina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chemtrovina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chemtrovina

Công Ty TNHH Chemtrovina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN NHơn Trạch 2, Lộc Khang, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

