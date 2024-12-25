Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghê An

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh nhóm hàng ETC dịch vụ & OTC từ công ty đối với khu vực quản lý.

Đảm bảo triển khai thực hiện các chương trình marketing và khuyến mãi.

Giám sát hiệu quả bán hàng và báo cáo định kỳ.

Quản lý đội ngũ Trình dược viên, tổ chức họp nhóm, huấn luyện và hướng dẫn cải thiện hiệu suất.

Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới

Sẵn sàng đi công tác thường xuyên trong khu vực được giao.

Địa bàn: Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Dược

Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, kênh ETC, OTC là một lợi thế.

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phát triển thị trường tốt.

Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, tổng thu nhập từ 15-25 triệu/tháng

Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh

Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Xét tăng lương định kỳ – Nghỉ mát du lịch, team building, CLB

Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng

