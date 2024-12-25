Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
- Nghệ An:
- Nghê An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh nhóm hàng ETC dịch vụ & OTC từ công ty đối với khu vực quản lý.
Đảm bảo triển khai thực hiện các chương trình marketing và khuyến mãi.
Giám sát hiệu quả bán hàng và báo cáo định kỳ.
Quản lý đội ngũ Trình dược viên, tổ chức họp nhóm, huấn luyện và hướng dẫn cải thiện hiệu suất.
Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới
Sẵn sàng đi công tác thường xuyên trong khu vực được giao.
Địa bàn: Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, kênh ETC, OTC là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phát triển thị trường tốt.
Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh
Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Xét tăng lương định kỳ – Nghỉ mát du lịch, team building, CLB
Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI