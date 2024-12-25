Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Nghê An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh nhóm hàng ETC dịch vụ & OTC từ công ty đối với khu vực quản lý.
Đảm bảo triển khai thực hiện các chương trình marketing và khuyến mãi.
Giám sát hiệu quả bán hàng và báo cáo định kỳ.
Quản lý đội ngũ Trình dược viên, tổ chức họp nhóm, huấn luyện và hướng dẫn cải thiện hiệu suất.
Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới
Sẵn sàng đi công tác thường xuyên trong khu vực được giao.
Địa bàn: Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Dược
Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, kênh ETC, OTC là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phát triển thị trường tốt.
Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, tổng thu nhập từ 15-25 triệu/tháng
Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh
Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Xét tăng lương định kỳ – Nghỉ mát du lịch, team building, CLB
Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

