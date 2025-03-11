Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Videco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Videco
- Hà Nội:
- số 118, ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phần mềm chatbot marketing - bán hàng tự động trên mesenger
Phần mềm CRM - quản lý mối quan hệ với khách hàng
Khóa học coaching về marketing
Các gói triển khai cho doanh nghiệp (Bạn được đào tạo và tham gia các buổi coach chuyên sâu về Marketing)
Trực tiếp thực hiện, ký kết hợp đồng với Khách Hàng; theo dõi, nghiệm thu dịch vụ.
Tham gia hỗ trợ các event, Workshop đào tạo do Freeup tổ chức
Cập nhật thông tin liên tục về chính sách, ưu đãi của dịch vụ cho khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Ứng viên đã từng làm sale tối thiểu 1 năm.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp (B2B) hoặc lĩnh vực bán khóa học, phần mềm.
Đam mê công việc kinh doanh, nhiệt huyết, ham học hỏi.
Tại Công Ty Cổ Phần Videco Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13. Phép năm.
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây).
Được đào tạo trực tiếp và tạo ra sự thay đổi tích cực cho Khách Hàng và cộng đồng.
Được học tập miễn phí 100% các khóa học chuyên sâu về Marketing và Phát triển bản thân.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa để sáng tạo, và chủ động trong công việc
Freeup là một công ty trẻ và bạn sẽ có rất nhiều khả năng phát triển, nâng tầm lên các vai trò lãnh đạo trong kinh doanh và tiếp thị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Videco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
