Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Videco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phần mềm chatbot marketing - bán hàng tự động trên mesenger

Phần mềm CRM - quản lý mối quan hệ với khách hàng

Khóa học coaching về marketing

Các gói triển khai cho doanh nghiệp (Bạn được đào tạo và tham gia các buổi coach chuyên sâu về Marketing)

Trực tiếp thực hiện, ký kết hợp đồng với Khách Hàng; theo dõi, nghiệm thu dịch vụ.

Tham gia hỗ trợ các event, Workshop đào tạo do Freeup tổ chức

Cập nhật thông tin liên tục về chính sách, ưu đãi của dịch vụ cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên yêu thích công nghệ và marketing online! (Bạn sẽ học về các công nghệ mới nhất về marketing hiện tại như hệ thống tự động, AI, Chatgpt... và bạn cần thực hành những công cụ đó, nếu bạn đã từng sử dụng chatbot hoặc CRM - đó là một lợi thế)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Ứng viên đã từng làm sale tối thiểu 1 năm.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp (B2B) hoặc lĩnh vực bán khóa học, phần mềm.

Đam mê công việc kinh doanh, nhiệt huyết, ham học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Videco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 triệu - 9 triệu/ tháng + Hoa hồng doanh số => Thu nhập trung bình hàng tháng: 15,000,000 – 25,000,000đ (Thu nhập không giới hạn. )

Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13. Phép năm.

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây).

Được đào tạo trực tiếp và tạo ra sự thay đổi tích cực cho Khách Hàng và cộng đồng.

Được học tập miễn phí 100% các khóa học chuyên sâu về Marketing và Phát triển bản thân.

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa để sáng tạo, và chủ động trong công việc

Freeup là một công ty trẻ và bạn sẽ có rất nhiều khả năng phát triển, nâng tầm lên các vai trò lãnh đạo trong kinh doanh và tiếp thị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Videco

