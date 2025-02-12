Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55 Đường số 2, KDC City Land Park Hills, P.10,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Phân Phối (bán sỉ) các sản phẩm linh kiện và phụ kiện điện thoại

Đối tượng khách hàng: Đại lý, Công ty, cửa hàng bán lẻ linh kiện và phụ kiện điện thoại khu vực Kinh Doanh.

Tìm kiếm tiếp cận các khách hàng tiềm năng, giới thiệu chào bán sản phẩm của Công ty,

Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ( thông qua email, điện thoại, đi sales trực tiếp thị trường, thương lượng gặp khách hàng)

Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ

CHỊU KHÓ - TRUNG THỰC - NĂNG ĐỘNG

Có thể đi công tác tỉnh

Độ tuổi: từ 20 đến 35 tuổi.

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm

Có kinh nghiệm sale kinh doanh thị trường, ngành hàng phụ kiện, linh kiện điện thoại là một lợi thế

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7

Quyền Lợi

Thử việc 100% lương

Lương cơ bản: 7,000,000 ( Bao gồm lương cơ bản + Phụ cấp công tác ) Chưa bao gồm % hoa hồng

Thưởng hoa hồng cao

Quyền lợi bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

Tài trợ 50% chi phí học bằng lái Ôtô

Phụ cấp kinh doanh

Thưởng mở điểm bán

Phép năm

Team building hằng năm

Thưởng Quý/Năm, Lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển

