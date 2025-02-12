Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 55 Đường số 2, KDC City Land Park Hills, P.10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phân Phối (bán sỉ) các sản phẩm linh kiện và phụ kiện điện thoại
Đối tượng khách hàng: Đại lý, Công ty, cửa hàng bán lẻ linh kiện và phụ kiện điện thoại khu vực Kinh Doanh.
Tìm kiếm tiếp cận các khách hàng tiềm năng, giới thiệu chào bán sản phẩm của Công ty,
Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ( thông qua email, điện thoại, đi sales trực tiếp thị trường, thương lượng gặp khách hàng)
Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CHỊU KHÓ - TRUNG THỰC - NĂNG ĐỘNG
Có thể đi công tác tỉnh
Độ tuổi: từ 20 đến 35 tuổi.
Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm
Có kinh nghiệm sale kinh doanh thị trường, ngành hàng phụ kiện, linh kiện điện thoại là một lợi thế
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7
Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7,000,000 ( Bao gồm lương cơ bản + Phụ cấp công tác ) Chưa bao gồm % hoa hồng
Thưởng hoa hồng cao
Quyền lợi bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
Tài trợ 50% chi phí học bằng lái Ôtô
Phụ cấp kinh doanh
Thưởng mở điểm bán
Phép năm
Team building hằng năm
Thưởng Quý/Năm, Lễ, Tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ số Vmas Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
