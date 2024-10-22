Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu đô thị Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Sales Booking Golf 3D (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Tư vấn và đề xuất sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng Báo giá, hỗ trợ khách hàng hợp đồng và các tài liệu liên quan đến bán hàng Xây dựng các chính sách Hội viên Gọi điện chăm sóc khách hàng Nhận lịch đặt booking từ khách hàng Hỗ trợ, đồng hành cùng các giải đấu golf (VD: Kéo túi chứa gậy của khách chơi golf, bảo vệ gậy không bị hư hỏng, tư vấn khách hàng chọn gậy) Cập nhật quản lý thông tin dữ liệu khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn; tuổi 18-30; tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương tự Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan Giao tiếp tốt, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt. Có kinh nghiệm làm về golf, du lịch, dịch vụ Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại khách hàng Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ Giao tiếp Tiếng Hàn thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 triệu. Tổng thu nhập từ 15 - 35 triệu; [Lương cơ bản + Booking] Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Chủ nhật (Ca gãy, linh động theo lịch khách hàng. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Thưởng tháng lương 13 + thưởng nóng + thưởng Team Đóng BHXH đầy đủ, Team Building 2 lần/năm và các hoạt động gắn kết hàng tháng Hỗ trợ ăn trưa Được đào tạo về tư duy làm dịch vụ và tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp Được đào tạo bài bản cho người chưa có kinh nghiệm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT

