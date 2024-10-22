Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu đô thị Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Sales Booking Golf 3D (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)
Sales Booking Golf 3D (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)
Tư vấn và đề xuất sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
Báo giá, hỗ trợ khách hàng hợp đồng và các tài liệu liên quan đến bán hàng
Xây dựng các chính sách Hội viên
Gọi điện chăm sóc khách hàng
Nhận lịch đặt booking từ khách hàng
Hỗ trợ, đồng hành cùng các giải đấu golf (VD: Kéo túi chứa gậy của khách chơi golf, bảo vệ gậy không bị hư hỏng, tư vấn khách hàng chọn gậy)
Cập nhật quản lý thông tin dữ liệu khách hàng.
Tư vấn và đề xuất sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
Báo giá, hỗ trợ khách hàng hợp đồng và các tài liệu liên quan đến bán hàng
Xây dựng các chính sách Hội viên
Gọi điện chăm sóc khách hàng
Nhận lịch đặt booking từ khách hàng
Hỗ trợ, đồng hành cùng các giải đấu golf (VD: Kéo túi chứa gậy của khách chơi golf, bảo vệ gậy không bị hư hỏng, tư vấn khách hàng chọn gậy)
Cập nhật quản lý thông tin dữ liệu khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn; tuổi 18-30; tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương tự
Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan
Giao tiếp tốt, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt.
Có kinh nghiệm làm về golf, du lịch, dịch vụ
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại khách hàng
Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
Giao tiếp Tiếng Hàn thành thạo
Ngoại hình ưa nhìn; tuổi 18-30; tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương tự
Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan
Giao tiếp tốt, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt.
Có kinh nghiệm làm về golf, du lịch, dịch vụ
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại khách hàng
Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
Giao tiếp Tiếng Hàn thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 triệu. Tổng thu nhập từ 15 - 35 triệu; [Lương cơ bản + Booking]
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Chủ nhật (Ca gãy, linh động theo lịch khách hàng. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Thưởng tháng lương 13 + thưởng nóng + thưởng Team
Đóng BHXH đầy đủ, Team Building 2 lần/năm và các hoạt động gắn kết hàng tháng
Hỗ trợ ăn trưa
Được đào tạo về tư duy làm dịch vụ và tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp
Được đào tạo bài bản cho người chưa có kinh nghiệm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Lương cứng: 15 triệu. Tổng thu nhập từ 15 - 35 triệu; [Lương cơ bản + Booking]
Lương cứng: 15 triệu. Tổng thu nhập từ 15 - 35 triệu;
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Chủ nhật (Ca gãy, linh động theo lịch khách hàng. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Thưởng tháng lương 13 + thưởng nóng + thưởng Team
Đóng BHXH đầy đủ, Team Building 2 lần/năm và các hoạt động gắn kết hàng tháng
Hỗ trợ ăn trưa
Được đào tạo về tư duy làm dịch vụ và tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp
Được đào tạo bài bản cho người chưa có kinh nghiệm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà MD Complex Tower, 68 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

