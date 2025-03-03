Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1063 Cách Mạng Tháng Tám, Chánh Nghĩa,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Ghi nhận thông tin khách hàng và tư vấn các dịch vụ Thẩm mỹ, gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng các quy trình thực hiện dịch vụ tại Thẩm mỹ viện

Phối hợp với các bộ phận Kỹ thuật viên, thu ngân để hỗ trợ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên về tư vấn trong ngành chăm sóc làm đẹp

Tư vấn, thuyết phục tốt, giao tiếp khéo léo, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng

Chịu học hỏi và có khả năng chạy doanh số

Ngoại hình ưa nhìn, da mặt tốt, giọng nói dễ nghe

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, ổn định từ 15.000.000 - 30.000.000

Có lượng khách sẵn, không cần tự tìm kiếm khách hàng

Được hướng dẫn, training, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Có thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, chế độ phúc lợi về BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin