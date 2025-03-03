Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 1063 Cách Mạng Tháng Tám, Chánh Nghĩa,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Ghi nhận thông tin khách hàng và tư vấn các dịch vụ Thẩm mỹ, gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng các quy trình thực hiện dịch vụ tại Thẩm mỹ viện
Phối hợp với các bộ phận Kỹ thuật viên, thu ngân để hỗ trợ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên về tư vấn trong ngành chăm sóc làm đẹp
Tư vấn, thuyết phục tốt, giao tiếp khéo léo, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng
Chịu học hỏi và có khả năng chạy doanh số
Ngoại hình ưa nhìn, da mặt tốt, giọng nói dễ nghe
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tốt, ổn định từ 15.000.000 - 30.000.000
Có lượng khách sẵn, không cần tự tìm kiếm khách hàng
Được hướng dẫn, training, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Có thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, chế độ phúc lợi về BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
