Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 ngõ 1 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Thực hiện tìm kiếm đối tác, giới thiệu bệnh nhân cho phòng khám,

Mở rộng nguồn khách hàng trên địa bàn

Nghiên cứu và phát triển hệ thống kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25 trở lên, nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu áp lực tốt Ưu tiên đã công tác hoặc học tập trong môi trường liên quan tới y tế, hoặc marketing

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng/ đại học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-10tr (sẵn sàng deal với ứng viên có khả năng tốt) + Hoa hồng (5%/Tổng doanh thu cá nhân) - Thu nhập không giới hạn theo năng lực, tự chủ thời gian, không gò bó trong văn phòng - Được trao đổi và làm việc với các bác sĩ chuyên khoa, và các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Phụ cấp xăng xe: Hỗ trợ trong 3 tháng đầu là 1 triệu/ tháng, sau khi có doanh thu ổn định có thể hỗ trợ thêm

-Xét tăng lương 2 lần/năm - Phụ cấp điện thoại: công ty chi trả chi phí - Cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc - Được đào tạo nâng cao về chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc - Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân - Có khả năng thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm hoặc cao hơn

- Teambuilding hàng năm, thưởng lễ tết và các cơ chế khác theo quy định của công ty.

-Thời gian làm việc: Từ thứ Thứ 2 - Chủ nhật (từ 08:00 đến 17:00)

26 công chuẩn/tháng, nghỉ linh động có sự phê duyệt của quản lý trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

