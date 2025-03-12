Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sunshine Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sunshine Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Số 8 đường số B4 KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu các sản phẩm Đèn Led chiếu sáng của công ty (SVLight) , tư vấn và báo giá sản phẩm, lên đơn, chốt bán.
- Tiếp nhận khách hàng từ hệ thống Marketing online của công ty
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Xây dựng kênh bán hàng cá nhân
- Theo dõi và thu hồi công nợ
- Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hàng
Đối tượng khách hàng:
- Các Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, Các nhà thầu cơ điện, Các công ty Thiết kế kiến trúc - nội thất...
- Các công ty, cửa hàng kinh doanh thiết bị điện
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp
- Ưu tiên người có kinh nghiệm, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Đam mê kinh doanh, bán hàng
- Kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành xây dựng
- Nhân viên kinh doanh: ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối, cung cấp thiết bị thiết bị đèn chiếu sáng.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sunshine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
-Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của luật lao động hiện hành BHXH, BHYT, Thường lễ tết theo quy định của pháp luật.
- Du lịch cùng công ty từ 1-2 lần/năm
-Thời gian làm việc 8h15’ – 17h30’ từ Thứ 2 - Thứ 7
-Địa chỉ làm việc : Số 8 đường số B4 KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sunshine Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
