Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 412/4 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các Đại lý phân phối, Đại lý thi công lắp đặt
- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các THIẾT BỊ MÀN HÌNH LED, MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC mà Công ty đang phân phối, cung cấp
- Đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng phù hợp
- Thực hiện báo cáo thị trường: phản hồi của Đại lý về sản phẩm, giá bán, chính sách bán hàng, hậu mãi, hỗ trợ bảng hiệu, thị hiếu người tiêu dùng, so sánh đối thủ cạnh tranh, ...
- Kiểm soát công nợ
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng
- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tuổi từ 22-35 tuổi. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị cho ngành quảng cáo, giải pháp trình chiếu, giáo dục, công nghệ thông tin
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm nhân viên kinh doanh
- Có tinh thần máu chiến và đam mê kiếm tiền
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Chủ động và có trách nhiệm với công việc
- Có phương tiện đi lại và có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10-15 triệu/tháng hoặc thương lượng (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường) + Phụ cấp
- Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng cá nhân tiên tiến, xuất sắc, ...
- Tổng thu nhập lên đến 20-45 triệu/tháng
- Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...sau thời gian thử việc
- Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,...
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm với chuyên gia hãng,...)
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 412/4 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

