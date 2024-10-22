Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hino Đại Phát Tín, 1286 QL 1A, Phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng từ ngành xe ô tô tải
- Lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Giới thiệu tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dòng xe tải Isuzu, Hyundai, Hino, ....
- Quản lý, theo dõi hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau ký hợp đồng.
- Tham gia nghiên cứu thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng mua xe.
- Trau dồi kỹ năng tư vấn, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi/giới tính: Nam, Nữ, 20 tuổi trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên
- Trung thực, nhiệt tình và quyết liệt trong công việc, bảo mật thông tin.
- Có tinh thần cầu tiến, đam mê với công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tùy năng lực: Lương cứng + Hoa hồng bán xe
- Tham gia BHXH theo quy định của bộ luật hiện hành
- Thường xuyên tham gia chương trình đào tạo của công ty để nâng cao chuyên môn.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, HĐLĐ..)
- Chế độ thưởng tháng 13
- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo kinh nghiệm
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1286 Quốc lộ 1A, Thới An, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

