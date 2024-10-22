Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần VietForm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Lê Hiến Mai, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thu hút khách hàng tìm năng cho các sự kiện quan trọng như: Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, ngày 08.03, ngày 20.10, Quốc Khánh, Giáng Sinh, Giao thừa,... hoặc các sự kiên mang tính cá nhân như: ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, tiệc cầu hôn, tiệc đính hôn,....lên kế hoạch và chịu trách nhiệm thực hiện theo KPI được đặt ra.

- Chuẩn bị báo giá, tư vấn và đề xuất đơn đặt tiệc trực tiếp với khách hàng và đồng thời đàm phán ký kết các hợp đồng đặt tiệc.

- Tiếp nhận, cập nhật và xử lý thông tin của khách hàng.

- Theo dõi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện để đảm báo sự kiện diễn ra tốt nhất, có thể đồng thời giải quyết những khúc mắc kịp thời cho khách hàng.

- Giám sát chất lượng dịch vụ, liên hệ giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng.

- Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với những khách hàng mới tiềm năng và khai thác, tương tác, chăm sóc danh sách khách hàng đã có.

- Cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đồng thời đưa ra đề xuất, xây dựng các chương trình khuyến mãi, set / combo, các chương trình theo từng đối tượng khách hàng.

- Đề xuất, ý tưởng về món ăn để lên menu cho nhà hàng.

- Tiếp nhận, xử lý thông tin về menu khách hàng đặt, phụ trách booking.

- Tương tác, cập nhật thông tin về menu, booking với các BP liên quan : Nhà hàng, Bếp,...

- Tương tác với các BP liên quan về chăm sóc và phục vụ khách : Nhà hàng, Bếp, Bảo vệ, Tạp vụ,...

- Báo cáo định kỳ tuần / tháng / quý / năm theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 2 năm làm sale trong mảng F&B là 1 lợi thế

-Trình độ từ Trung cấp trở lên - Nhanh nhẹn, hoạt bát - Chăm chỉ, trung thực

Tại Công ty Cổ phần VietForm Thì Được Hưởng Những Gì

-Tham gia BHXH , BHTN, BHTN,...đầy đủ

-Các chế độ khác: sinh nhật, Lễ, Tết.....

-Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái

-Teambuiding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VietForm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VietForm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.