Tuyển Nhân viên kinh doanh CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI TRƯỜNG SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân (Được hướng dẫn) Làm việc trực tiếp tại Văn phòng - KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG Đại diện Công ty để tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Công ty đến Khách hàng Dẫn KH đến tham quan và giới thiệu về dự án Telesale cho KH theo Data có sẵn Công ty chuyên về nhà ở xã hội, căn hộ, chung cư, biệt thự... KH quan tâm nhiều, dễ bán, nguồn hàng chất lượng

Thời gian làm việc: 6 ngày, 8:00 - 17:30 (Nghỉ trưa 1h30) Địa điểm làm việc: 27 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ - Độ tuổi: 18 - 35 Tốt nghiệp THPT Trở lên. Không yêu cầu kinh nghiệm - Được đào tạo (Có lương) Có xe máy, máy tính, điện thoại Có tinh thần học hỏi, muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI TRƯỜNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : Upto 10.000.000 hoặc Thoả thuận (Theo năng lực) Hoa hồng 3-5% - Cao nhất thị trường - Thu nhập trung bình từ 15-50 triệu/tháng Thưởng Nóng Upto 200tr (Theo dự án) Hỗ trợ phí MKT: 2.000.000 + Data Hotline (Khách hàng thật) Được đào tạo chuyên môn về thị trường tài chính, bất động sản, tiktok, AI... >> 100% Nhân sự được training chuẩn kiến thức Môi trường làm việc năng động, thăng tiến và lành mạnh Du lịch, teambuilding, lễ tiệc, sinh nhật đầy đủ...

ĐẶC BIỆT: KHÔNG CHẬM LƯƠNG - TRỄ LƯƠNG - GIAM LƯƠNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI TRƯỜNG SƠN

