Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ; Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng; Xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý các dự án, sở xây dựng các tỉnh, TP,...; Thống kê và theo dõi các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai; Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh & thị trường hiện tại; Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ phòng ban hoàn thành đơn hàng; Thực hiện công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ. Tuổi từ 20-36, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên; Ngoại hình ổn, kỹ năng giao tiếp cơ bản; Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng hoặc liên quan kinh doanh tôn, sắt thép, VLXD, sản phẩm Nhôm kính, Nội/ Ngoại thất,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập TB từ 10 - 25tr/tháng bao gồm lương cứng + hoa hồng + phụ cấp; Mức thưởng theo tháng/quý/giữa năm/cuối năm hấp dẫn cho NVKD có kết quả làm việc xuất sắc; Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến.

Chế độ đãi ngộ:

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định; Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình; Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty; Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

