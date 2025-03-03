Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng doanh số bán hàng.

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Tham gia vào các sự kiện, hội thảo và triển lãm để quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng.