Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát

Mức lương
10 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 246 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng doanh số bán hàng.
Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
Tham gia vào các sự kiện, hội thảo và triển lãm để quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, năng động, hòa nhập môi trường
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
KHÔNG mất phí đào tạo
KHÔNG áp KPI/ KHÔNG ảnh hưởng LCB

Tại Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo & training kỹ năng thường xuyên
Team building & Du lịch thường xuyên
Thử việc 100% LCB
Thu nhập theo năng lực/ Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia đầy đủ chế độ, thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, Du lịch 2-3 lần/năm...
Thời gian: 8h00-17h30 (nghỉ trưa 1h30 phút)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cổ Phần Địa Ốc Thành Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 41 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

