Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land

Mức lương
5 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 29T2 Hoàng Đạo Thúy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 13 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, đàm phán, chốt sale các sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Kiểm tra thông tin phía Công ty và chủ đầu tư thông báo đến khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bất động sản.
Có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
Cầu tiến trong công việc và có đam mê kiếm tiền.
Có laptop hoặc smartphone và phương tiện đi lại.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 13 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Quyền lợi
Được TẠM ỨNG TRƯỚC chi phí MARKETING.
Lương cứng lũy tiến theo năng lực lên đến 13.000.000 vnđ/tháng + phụ cấp (xăng xe, điện thoại, gửi xe) + hoa hồng cao nhất thị trường.
Hỗ trợ xe oto, chi phí dẫn khách hàng tham quan dự án.
Hỗ trợ chi phí marketing lên đến 100%.
Được các Trưởng phòng hỗ trợ dẫn khách 24/24, hỗ trợ data nóng, đào tạo từ A-Z nếu chưa có kinh nghiệm.
Bán các giỏ hàng của các CĐT uy tín đẳng cấp nhất trên thị trường: Vinhomes, Khai Sơn, Capitaland, Sun,MIK...
Môi trường làm viêc trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn.
Được đi du lịch ít nhất 2 lần/năm và tham gia các hoạt động Teabuidling thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Yên Hòa Park View, Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

