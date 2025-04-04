Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đông Dư, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ, tư vấn bán khoá học online cho phụ huynh, học sinh theo nguồn data có sẵn, tỉ lệ chốt cao (30%)
Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần thái độ tốt, xông pha, chăm chỉ
Tư duy nhanh nhẹn
Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale
Độ tuổi : 1993-2003
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng từ 13 - 30 triệu+++/tháng, bao gốm:
Thưởng liên tục: thưởng nóng, thưởng best Seller, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 2 tháng/ lần, 6 lần/ năm.
Cung cấp 100% data, không cần tìm kiếm khách hàng. Được trang bị máy tính, tai nghe, làm việc trên hệ thống CRM tiện dụng để liên hệ với khách hàng.
Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước
BHXH BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT
