Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đông Dư, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ, tư vấn bán khoá học online cho phụ huynh, học sinh theo nguồn data có sẵn, tỉ lệ chốt cao (30%)

Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần thái độ tốt, xông pha, chăm chỉ

Tư duy nhanh nhẹn

Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale

Độ tuổi : 1993-2003

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ 13 - 30 triệu+++/tháng, bao gốm:

Thưởng liên tục: thưởng nóng, thưởng best Seller, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

Đánh giá điều chỉnh tăng lương 2 tháng/ lần, 6 lần/ năm.

Cung cấp 100% data, không cần tìm kiếm khách hàng. Được trang bị máy tính, tai nghe, làm việc trên hệ thống CRM tiện dụng để liên hệ với khách hàng.

Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước

BHXH BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin