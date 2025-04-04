Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Melinh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chuẩn bị thiết bị trị liệu cho khách hàng theo quy trình được đào tạo

Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị trị liệu để đạt được kết quả tốt

Hẹn lịch, chăm sóc khách hàng

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sale, CSKH,...

Từng làm trong lĩnh vực y dược là 1 lợi thế

Có khả năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, nhẹ nhàng.

Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Đam mê và nhiệt huyết với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 25 triệu.

Được đề xuất tăng lương định kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động, chương trình, teambuilding, du lịch hàng năm do Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

