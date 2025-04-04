Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Melinh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chuẩn bị thiết bị trị liệu cho khách hàng theo quy trình được đào tạo
Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị trị liệu để đạt được kết quả tốt
Hẹn lịch, chăm sóc khách hàng
Tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sale, CSKH,...
Ưu tiên
Từng làm trong lĩnh vực y dược là 1 lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, nhẹ nhàng.
khả năng giao tiếp tốt
Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Đam mê và nhiệt huyết với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
chăm sóc sức khỏe

Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 25 triệu.
Được đề xuất tăng lương định kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động, chương trình, teambuilding, du lịch hàng năm do Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

