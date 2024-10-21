Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, 53 - 55 Đ. Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ T2 - sáng T7 Tìm kiếm, tiếp cận, hỗ trợ tư vấn khách hàng sản phẩm vay tín chấp Duy trì, chăm sóc và phát triển khách hàng thân thiết. Hỗ trợ dịch vụ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

- Trung Cấp, Cao Đẳng - Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình - Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Độ tuổi: 22 trở lên.

Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training trước khi vào làm việc

- Được tham gia BHYT, BHXH khi ký hợp đồng lao động

- Cơ hội thắng tiến lên trưởng nhóm và giám sát kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE

