Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SHINHAN FINANCE
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 14, 53
- 55 Đ. Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ T2 - sáng T7
Tìm kiếm, tiếp cận, hỗ trợ tư vấn khách hàng sản phẩm vay tín chấp
Duy trì, chăm sóc và phát triển khách hàng thân thiết.
Hỗ trợ dịch vụ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung Cấp, Cao Đẳng - Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình - Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Độ tuổi: 22 trở lên.
Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì
- Được training trước khi vào làm việc
- Được tham gia BHYT, BHXH khi ký hợp đồng lao động
- Cơ hội thắng tiến lên trưởng nhóm và giám sát kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
