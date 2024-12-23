Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ VIDACOM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 410 Mai Chí Thọ, Phường Hoà Xuân,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, CNTT hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ VIDACOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ VIDACOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin