Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Toà nhà 67 An Dương Vương, P. Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Sale Kênh Đại Lý: 03 nhân sự

Sale Kênh Đại Lý:

- Ngành hàng thực hiện Panasonic lighting & điện gia dụng Panasonic tại khu vực Miền Trung

- Tiếp quản khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới để chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công quản lí.

- Triển khai chính sách bán hàng, các thông tin liên quan đến khách hàng một cách hiệu quả.

- Thực hiện các chỉ tiêu đề ra và xử lí các vấn đề thắc mắc của khách hàng.

- Tạo và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong khu vực được phân công.

- Nắm bắt thị trường và có các đề xuất xử lí kịp thời

- Báo cáo & lập kế hoạch làm việc theo tuần, tháng

Sale Online: 04 nhân sự

Sale Online:

- Chăm sóc các trang bán hàng (Shopee, Facebook, Tiktok, Tiktokshop,...) của công ty.

- Lên kế hoạch, sản xuất nội dung video, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng qua các kênh

- Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

- Báo cáo hoạt động kinh doanh cá nhân theo tuần, tháng

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing,...

- Kiến thức: Hiểu sản phẩm và đam mê kinh doanh với các sản phẩm Panasonic lighting và Panasonic điện gia dụng

- Tính cách: Trung thực, chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến.

- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 - 35, có sức khỏe tốt.

- Nam có bằng lái B2 & am hiểu về thị trường là lợi thế

- Nữ có kinh nghiệm bán hàng kênh TMĐT đặc biệt là TikTok

- Thu nhập: Thỏa thuận khi phỏng vấn (Lương cơ bản, phụ cấp + Lương doanh số + % đạt Taget + thưởng sản phẩm)

- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, đoàn kết, chuyên nghiệp, thăng tiến.

- Được hưởng quyền lợi tham gia BHXH, BHYT, du lịch, tài trợ các khoá đào tạo, bồi dưỡng

- Ngày nghỉ: Nghỉ Lễ/Tết theo qui định

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ bảy & chủ nhật.

