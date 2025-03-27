Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58 đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khai thác thị trường;

Tìm hiểu, xác định nhu cầu khách hàng;

Bằng giải pháp quản lý bán hàng MASTER PRO, tư vấn và đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp với hiện trạng của doanh nghiệp.

Tư vấn sơ bộ, thiết lập lịch tư vấn trực tiếp, demo phần mềm với khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ đàm phán báo giá, hợp đồng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ.

Thực hiện một số công việc theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sales/ tư vấn hoặc đã từng làm việc tại các công ty về CNTT, phần mềm là một lợi thế lớn.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.

Đam mê phần mềm, kinh doanh, chủ động trong công việc.

Có khả năng giao tiếp tự tin, kỹ năng đàm phán, trao đổi với khách hàng.

Kỹ năng quản lý công việc và lập kế hoạch tốt.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng/ MS Office cơ bản.

Hiểu biết hoặc có đam mê tìm hiểu về phần mềm và các kỹ năng IT cơ bản, có khả năng nắm bắt nhanh các công nghệ mới liên quan đến sản phẩm của công ty.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn, Lương cơ bản: 7.000.000 - 9.000.000 + %HH+ Thưởng

Thưởng Doanh thu: 8% giá trị doanh thu thực về, % doanh số đội nhóm, thưởng nóng, thưởng tăng tốc doanh số

Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...

Review lương định kỳ 1 lần/năm, hoặc đột xuất đối với nhân sự có đóng góp tích cực

Lương tháng 13, thưởng TẾT

Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...

Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, công đoàn, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

